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Оккупанты обстреляли Херсон

03 декабря 2022, 13:41

Оккупанты обстреляли Херсон

Херсон. Фото: ОВА Херсон. Фото: ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты 28 раз обстреляли территорию Херсонской области, ранен один человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, под огнем снова оказались населенные пункты области. Обстреляны и жилые кварталы Херсона.

«Из-за вражеских обстрелов есть разрушение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры города. В частности, враг попал в онкологический диспансер», — уточнил Янушевич.

Также он показал последствия обстрелов Херсона.

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