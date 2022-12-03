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Окупанти обстріляли Херсон

03 грудня 2022, 13:41

Окупанти обстріляли Херсон

Вінниця. Фото: ОВА Вінниця. Фото: ОВА

Минулої доби російські окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонської області, поранено одну людину. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, під вогнем знову опинилися населені пункти області. Обстріляно і житлові квартали Херсона.

«Через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог влучив в онкологічний диспансер», — уточнив Янушевич.

Також він показав наслідки обстрілу Херсона.

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