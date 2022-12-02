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За сутки на Херсонщине в ходе обстрелов погибли три человека, еще семь ранены

02 декабря 2022, 11:14

За сутки на Херсонщине в ходе обстрелов погибли три человека, еще семь ранены

За прошедшие сутки российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области, погибли три человека, еще семеро жителей получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

«Враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру области и убивает мирных жителей. Херсонский район – россияне продолжают бить по жилым кварталам Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома», - написал он в telegram-канале.

Также росармия обстреляла Понятовку, Токаревку, Ингулец, Молодежное, Днепровское, Дарьевку, Янтарное, Ивановку, Никольское, Зеленовку, Музыковку и территорию близ Степановки.

Кроме того, оккупанты обстреляли Новоалександровку, Золотую Балку, Республиканец, Украинку, Гавриловку и Качкаровку (Бериславский район).

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