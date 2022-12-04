Оккупанты занимаются мародерством и грабежами — Генштаб

Российские оккупанты продолжают заниматься мародерством и грабежами местного населения на временно занятых территориях Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что российские захватчики вывозят из магазинов Новой Каховки весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты. Оккупанты численностью до 100 человек организовали 2 декабря проверку документов жителей Новониколаевки Запорожской области, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.



Кроме того, российские захватчики в населенных пунктах Херсонской области угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения по российской программе.