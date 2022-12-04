Окупанти займаються мародерством та грабежами — Генштаб

Російські окупанти продовжують займатися мародерством та грабежами місцевого населення на тимчасово зайнятих територіях України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Зазначається, що російські загарбники вивозять із магазинів Нової Каховки весь товар та обладнання, включаючи морозильні камери та касові апарати. Окупанти чисельністю до 100 осіб організували 2 грудня перевірку документів мешканців Новомиколаївки Запорізької області, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки.



Окрім того, російські загарбники у населених пунктах Херсонської області погрозами позбавлення батьківських прав змушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів за російською програмою.