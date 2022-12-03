Оккупанты отправили 4,5 тысячи жителей Запорожской области на войну

Более 4,5 тысячи жителей Запорожской области принимают участие в войне России против Украины на стороне российских сил. Об этом сообщил член «главного совета» оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов, передает российский «ТАСС».



«Масса ребят в корпусах народной милиции ДНР и ЛНР, теперь это тоже российская армия... Те, кто хорошо себя проявили, попали в частные военные компании. Те, кто получил российской гражданство, а это тысячи запорожцев, подписали контракты с российской армией и Росгвардией», — сказал он.



Рогов добавил, что также сейчас в зону так называемой «специальной военной операции» попали мобилизованные украинцы, которые находились в Петербурге, Новосибирске и других российских городах.

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