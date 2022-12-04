Обстрел центра Донецка: «прилеты» у «Донбасс Арены» и на бульваре Пушкина

Центр захваченного Россией Донецка подвергся обстрелу в воскресенье.



В частности, как сообщают очевидцы, попадания снарядов произошли на площади у стадиона «Донбасс Арена».

Также под обстрел попал бульвар Пушкина.

«Прилеты» зафиксированы и на проспекте Маяковского.

Также в соцсетях публикуют последствия обстрела на улице Челюскинцев, 155а.

При обстреле Ворошиловского района пострадали две женщины, заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Кроме того, в Донецке под обстрел попала улица Ивана Ткаченко в Ленинском районе города.