Обстріл центру Донецька: «прильоти» біля «Донбас Арени» та на бульварі Пушкіна

Центр захопленого Росією Донецька зазнав обстрілу в неділю.
Зокрема, як повідомляють очевидці, попадання снарядів сталося на площі біля стадіону «Донбас Арена».
Також під обстріл потрапив бульвар Пушкіна.
«Прильоти» зафіксовано і на проспекті Маяковського.
Також у соцмережах публікують наслідки обстрілу на вулиці Челюскінців, 155а.
Під час обстрілу Ворошилівського району постраждали дві жінки, заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.
Крім того, у Донецьку під обстріл потрапила вулиця Івана Ткаченка у Ленінському районі міста.