Обстріл центру Донецька: «прильоти» біля «Донбас Арени» та на бульварі Пушкіна

Центр захопленого Росією Донецька зазнав обстрілу в неділю.



Зокрема, як повідомляють очевидці, попадання снарядів сталося на площі біля стадіону «Донбас Арена».

Також під обстріл потрапив бульвар Пушкіна.

«Прильоти» зафіксовано і на проспекті Маяковського.

Також у соцмережах публікують наслідки обстрілу на вулиці Челюскінців, 155а.

Під час обстрілу Ворошилівського району постраждали дві жінки, заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Крім того, у Донецьку під обстріл потрапила вулиця Івана Ткаченка у Ленінському районі міста.