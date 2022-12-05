В МИД сообщили о новых случаях угроз украинским посольствам и консульствам

В МИД Украины сообщили, что испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генконсульству в Барселоне и консульству в Малаге. Об этом в сообщил спикер МИД Олег Николенко.



По его словам, начаты следственные действия.



«В общей сложности уже есть 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах», – отметил он.



Первые сообщения о подозрительных конвертах, свертках и угрозах украинским диппредставительствам за рубежом появились в конце ноября. 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв - взорвался конверт в руках коменданта здания, мужчину госпитализировали. Позже сообщалось о окровавленных пакетах «с глазами животных». Инциденты фиксировали в Испании, Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Казахстане, Ватикане.