У МЗС повідомили про нові випадки загроз українським посольствам та консульствам

У МЗС України повідомили, що іспанська поліція вилучила на поштовому відділенні три конверти з, як вважається, очима тварин, адресованих посольству України в Мадриді, генконсульству в Барселоні та консульству в Малазії. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.



За його словами, розпочато слідчі дії.



«Загалом вже є 21 випадок загроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах», – зазначив він.



Перші повідомлення про підозрілі конверти, пакунки та погрози українським диппредставництвам за кордоном з'явилися наприкінці листопада. 30 листопада в посольстві України в Мадриді стався вибух – вибухнув конверт у руках коменданта будівлі, чоловіка госпіталізували.



Пізніше повідомлялося про закривавлені пакети «з очима тварин». Інциденти фіксували в Іспанії, Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Казахстані, Ватикані.