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В России заявили, что готовят ответ на введение потолка цен на нефть

05 декабря 2022, 13:26

В России заявили, что готовят ответ на введение потолка цен на нефть

Кремль заявляет, что Россия не намерена признавать введенный Западом потолок цен на нефть из РФ. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс».

«Решение [об ответных мерах со стороны РФ] готовится. Понятно, очевидно одно. Никаких "потолков" мы признавать не будем», - сказал Песков.

На вопрос о том, стоит ли готовиться миру к повышению цен на нефть, он ответил, что ситуация с ценами изменится.

«Очевидным и неоспоримым является то, что принятие этих решений - шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков», - считает представитель Кремля.

В конце прошлой недели страны G7 объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне 60 долларов за баррель.

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