У Росії заявили, що готують відповідь на введення «стелі цін» на нафту

Кремль заявляє, що Росія не має наміру визнавати введену Заходом «стелі цін» на нафту з РФ. Про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає агентство «Інтерфакс».



«Рішення [про заходи у відповідь з боку РФ] готується. Зрозуміло, очевидно одне. Жодних "стель" ми визнавати не будемо», - сказав Пєсков.



На питання про те, чи варто готуватися до підвищення цін на нафту, він відповів, що ситуація з цінами зміниться.



«Очевидним і незаперечним є те, що ухвалення цих рішень є кроком у бік дестабілізації світових енергетичних ринків», - вважає представник Кремля.



Наприкінці минулого тижня країни G7 оголосили, що погодилися встановити «стелю цін» на нафту, що експортується з РФ морем, на рівні 60 доларів за барель.