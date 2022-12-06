В Донецке во время обстрелов погибли «депутат ДНР» и «судья»

Во время сегодняшнего обстрела Донецка погибла «депутат народного совета ДНР» Мария Пирогова. Об этом сообщает «РИА Новости».



Отмечается, что ее тело опознали родственники.



«ДАН» уточнил, что погибшая в момент обстрела находилась в районе Центрального универмага.



Сегодня днем этот район подвергся обстрелу. В общей сложности сообщалось о шести погибших гражданских.



Кроме того, сегодня стало известно, что вчера вечером в результате обстрела Донецка погиб «судья» так называемого военного суда «ДНР» Виктор Исаев. О его смерти сообщила пресс-служба «Верховного суда ДНР».