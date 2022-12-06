Центр Донецка подвергся очередному обстрелу. Есть погибшие

Последствия обстрела в Донецке. Скриншот

Ворошиловский район Донецка подвергся очередному обстрелу сегодня днем.



Как сообщают очевидцы, прилеты произошли в район Южного автовокзала, торгового центра «Золотое кольцо», в здания на проспекте Дзержинского, на улице Федора Зайцева. Также под обстрел попала улица Артема в районе ЦУМа — здесь есть погибшие в здании Донецкого молодежного центра.

В оккупационной администрации города сообщили, что в результате обстрелов повреждено дошкольное учреждение по улице Челюскинцев и школа по проспекту Дзержинского.

На улице Федора Зайцева повреждено здание «миграционной службы ДНР».



Это уже второй обстрел центра Донецка за сегодняшний день. в результате первого обстрела начались пожары в районе Крытого рынка.



По словам «мэра» Донецка Алексея Кулемзина, в результате сегодняшних обстрелов погибли 6 человек, число раненых устанавливается.