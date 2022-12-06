У Донецьку під час обстрілів загинули «депутат ДНР» та «суддя»

Під час сьогоднішнього обстрілу Донецька загинула «депутат народної ради ДНР» Марія Пирогова. Про це повідомляє «РИА Новости».



Зазначається, що її тіло упізнали родичі.



«ДАН» уточнив, що загибла в момент обстрілу знаходилася в районі Центрального універмагу.



Сьогодні вдень цей район зазнав обстрілу. Загалом повідомлялося про шість загиблих цивільних.



Крім того, сьогодні стало відомо, що вчора ввечері внаслідок обстрілу Донецька загинув суддя так званого військового суду ДНР Віктор Ісаєв. Про його смерть повідомила прес-служба «Верховного суду ДНР».