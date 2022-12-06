В Херсонской области обнаружили еще одно здание, где оккупанты удерживали пленников

В Херсонской области прокуратура обнаружила еще одно здание, где оккупанты незаконно удерживали местных жителей. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«По данным следствия, представители страны-агрессора захватили здание райсуда и использовали его как штаб. По предварительной информации, в камерах содержания подсудимых оккупанты незаконно удерживали гражданских с проукраинской позицией», - говорится в сообщении.



Сообщается, что правоохранители обнаружили вещественные доказательства, среди которых списки 112 граждан, которых могли содержать в этом здании и применять к ним физическое и психологическое давление. Устанавливаются все пострадавшие от преступных действий оккупантов.



Правоохранители устанавливают всех потерпевших.



Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).