На Херсонщині виявили ще одну будівлю, де окупанти утримували бранців

На Херсонщині прокуратура виявила ще одну будівлю, де окупанти незаконно утримували місцевих жителів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



«За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використали її як штаб. За попередньою інформацією, у камерах утримання підсудних окупанти незаконно утримували цивільних із проукраїнською позицією», - йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що правоохоронці виявили речові докази, серед яких списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі та застосовувати до них фізичний та психологічний тиск. Встановлюються всі постраждалі від злочинних дій окупантів.



Правоохоронці встановлюють усіх потерпілих.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).