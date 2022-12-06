В Ростовской области РФ ищут стрелявшего в полицейских. Возможно, он дезертировал с фронта

В Новошахтинске РФ мужчина из пулемета стрелял в полицейских. Ранен один из них. Предварительно, мужчина дезертировал с фронта. В городе закрыли школы и садики. Об этом сообщают российские СМИ.



По информации Telegram-канала Baza, около полудня патрульные в гражданской одежде прочесывали местность на машине и заехали в поселок Новая Соколовка. Там они обратили внимание на мужчину в камуфляже, который шел вдоль дороги, и направились к нему — в этот момент он открыл огонь из пулемета Калашникова и ранил одного из полицейских.



После стрельбы неизвестный скрылся, а в городе объявили план «Сирена». Силовики перекрыли въезды и выезды из Новошахтинска, там также перестали работать детские сады и школы, а жителей попросили не выходить на улицы.



«По предварительным данным, стрелок может быть дезертиром. Однако каких-либо данных о его личности пока нет… Силовики продолжают поиски предполагаемого дезертира в Ростовской области», — говорится в сообщении.



Новошахтинск находится на границе с Луганской областью Украины (с оккупированной частью области), и раньше в городе действовал пункт пропуска между Россией и Украиной.

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