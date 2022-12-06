У Ростовській області РФ шукають того, хто стріляв у поліцейських. Можливо, він дезертував із фронту

У Новошахтинську РФ чоловік із кулемета стріляв у поліцейських. Поранено одного з них. Попередньо, чоловік дезертував з фронту. У місті закрили школи та садочки. Про це повідомляють російські ЗМІ.



За інформацією Telegram-каналу Baza, близько полудня патрульні у цивільному одязі прочісували місцевість на машині та заїхали до селища Нова Соколівка. Там вони звернули увагу на чоловіка в камуфляжі, що йшов уздовж дороги, і попрямували до нього — у цей момент він відкрив вогонь із кулемета Калашнікова та поранив одного з поліцейських.



Після стрілянини невідомий втік, а в місті оголосили план «Сирена». Силовики перекрили в'їзди та виїзди з Новошахтинська, там також перестали працювати дитячі садки та школи, а мешканців попросили не виходити на вулиці.



«За попередніми даними, стрілець може бути дезертиром. Однак жодних даних про його особу поки що немає… Силовики продовжують пошуки передбачуваного дезертира в Ростовській області», — йдеться у повідомленні.



Новошахтинськ знаходиться на кордоні з Луганською областю України (з окупованою частиною області), і раніше у місті діяв пункт пропуску між Росією та Україною.

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