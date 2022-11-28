Оккупанты на захваченной ими части Запорожской области готовят полномасштабную мобилизацию мужчин на войну против Украины. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Он к рассказал, что в течение 2-х дней на блок-посте в Васильевке российские оккупанты не выпускают в сторону Запорожья мужчин, у которых либо нет военного билета, либо есть военный билет, подтверждающий пригодность к службе.



«Оккупанты назначили «наблюдателя» над тюрьмами временно оккупированных территорий Запорожской области», - сказал мэр, отметив, что задача оккупантов – завербовать заключенных в военные группировки РФ.



Также Федоров заявил, что враг собирается использовать мужчин из Запорожской области «как пушечное мясо на первой линии фронта» и напомнил о 2 альтернативных путях эвакуации с Юга Украины – в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через Крым.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что за прошлую неделю из оккупированной части области на подконтрольную Украине территорию смогли эвакуироваться 438 человек, из них – 67 детей.