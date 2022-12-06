За время войны 1,13 триллиона гривен выделены на армию и сектор безопасности

За время полномасштабной войны России против Украины на финансирование армии и сектора безопасности украинское правительство выделило один триллион 130 миллиардов гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«На зарплаты всем, кто сейчас защищает Украину, было выделено 770 миллиардов гривен. На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружения мы выделили 176,2 миллиарда гривен, что больше, чем за последние десять лет, вместе взятых», — уточнил Шмыгаль.



По словам премьера, сейчас большая часть всех бюджетных ресурсов направляется на финансирование армии и обеспечение безопасности страны.



«Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес сейчас платят в бюджет, направляют на обеспечение наших военных», — сказал глава правительства.

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