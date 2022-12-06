За час війни 1,13 трильйона гривень виділено на армію та сектор безпеки

За час повномасштабної війни Росії проти України на фінансування армії та сектору безпеки український уряд виділив один трильйон 130 мільярдів гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



«На зарплати всім, хто зараз захищає Україну, було виділено 770 мільярдів гривень. На закупівлю, ремонт та модернізацію техніки та озброєння ми виділили 176,2 мільярда гривень, що більше, ніж за останні десять років, разом узятих», — уточнив Шмигаль.



За словами прем'єра, зараз більша частина всіх бюджетних ресурсів спрямовується на фінансування армії та забезпечення безпеки країни.



«Абсолютно усі податки, які громадяни та бізнес зараз сплачують до бюджету, спрямовують на забезпечення наших військових», — сказав очільник уряду.

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