В Днепре, Запорожье и Одесской области сообщают о взрывах

В Днепре, Запорожье и Одесской области местные жители сообщают о взрывах.
В частности, прогремели взрывы в Днепре. Вероятно, силы ПВО сбили беспилотник.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил атаку беспилотников-«шахедов».
«Их ночные байкеры будут припаркованы», — подчеркнул он.
В Запорожской области объявили воздушную тревогу. Также сообщается о работе ПВО.
В Одессе после взрывов во многих районах пропала мобильная связь.
Обновлено. Позже в Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
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