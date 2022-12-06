В Днепре, Запорожье и Одесской области сообщают о взрывах

В Днепре, Запорожье и Одесской области местные жители сообщают о взрывах.



В частности, прогремели взрывы в Днепре. Вероятно, силы ПВО сбили беспилотник.





Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил атаку беспилотников-«шахедов».



«Их ночные байкеры будут припаркованы», — подчеркнул он.



В Запорожской области объявили воздушную тревогу. Также сообщается о работе ПВО.



В Одессе после взрывов во многих районах пропала мобильная связь.



Обновлено. Позже в Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога.



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