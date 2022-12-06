Армия РФ обстреляла две общины Днепропетровской области и Никополь

Российские войска из тяжелой артиллерии ночью атаковали Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«В мирные города и села прилетели около 50 вражеских снарядов», — написал он, отметив, что обошлось без погибших и раненых.

В Никополе, по словам Резниченко, обстрелами повреждены более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач, а в Красногригорьевской общине перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала.



В Днепропетровской ОВА рассказали, что в Красногригорьевской общине более 9 000 семей из нескольких поселков и сел остались без воды, а энергетики уже чинят повреждения.

Резниченко сообщил также, что в Марганецкой общине повреждены частные дома и газопровод.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что армия РФ 5 декабря ранила 9 гражданских в области.