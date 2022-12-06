У Дніпрі, Запоріжжі та Одеській області повідомляють про вибухи

У Дніпрі, Запоріжжі та Одеській області місцеві жителі повідомляють про вибухи.
Зокрема, пролунали вибухи у Дніпрі. Ймовірно, сили ППО збили безпілотника.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив атаку безпілотників-«шахедів».
«Їх нічні байкери будуть припарковані», — наголосив він.
На Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Також повідомляється про роботу ППО.
В Одесі після вибухів у багатьох районах зник мобільний зв'язок.
Оновлено. Пізніше у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській областях України було оголошено повітряну тривогу.
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