Армия РФ обстреляла Донетчину «Искандерами», «С-300» и другим оружием

Российские оккупанты за минувшие сутки совершили 21 огневую атаку Донецкой области, правоохранители фиксируют последствия обстрелов войск РФ. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.

За минувшие сутки оккупанты атаковали 9 населенных пунктов региона – города Авдеевка, Краматорск, Бахмут, Курахово, пгт Малотарановка, Северное, Острое, Очеретино, село Карловка.

Обстреливали Донецкую область войска России ОТРК «Искандер», ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерией, танками.

Разрушены и повреждены за сутки, по данным полиции, 30 гражданских объектов Донетчины - 22 жилых дома, школа, ТЭС, админздания, гаражи.

«Зафиксировано три ракетных удара с ЗРК «С-300» по поселку Малотарановка. Вражеские снаряды попали в частные дома гражданских жителей. По предварительным данным, люди не пострадали», - рассказали правоохранители.

Из «Искандеров» оккупанты ударили по Краматорску, повреждено админздание завода.

Также правоохранители рассказали, что реактивной артиллерией российские войска обстреляли Курахово, есть травмированные жители. Разрушены объекты критической инфраструктуры.

Кроме того армия РФ ранила мирного жителя в Бахмуте.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 86 человек, с начала обязательной эвакуации – более 32 100 человек, среди них 4819 – дети, 1933 – люди с инвалидностью.

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