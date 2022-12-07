Армія РФ обстріляла Донеччину «Іскандерами», «С-300» та іншою зброєю

Російські окупанти минулої доби здійснили 21 вогневу атаку Донецької області, правоохоронці фіксують наслідки обстрілів військ РФ. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні мешканці.

Минулої доби окупанти атакували 9 населених пунктів регіону – міста Авдіївка, Краматорськ, Бахмут, Курахове, смт Малотаранівка, Північне, Гостре, Очеретине, село Карлівка.

Обстрілювали Донецьку область війська Росії ОТРК «Іскандер», ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерією, танками.

Зруйновано та пошкоджено за добу, за даними поліції, 30 цивільних об'єктів Донеччини - 22 житлові будинки, школа, ТЕС, адмінбудівлі, гаражі.

«Зафіксовано три ракетних удари із ЗРК «С-300» по селищу Малотаранівка. Ворожі снаряди поцілили в приватні оселі цивільних мешканців. За попередніми даними, люди не постраждали», – розповіли правоохоронці.

З «Іскандерів» окупанти вдарили по Краматорську, пошкоджено адмінбудівлю заводу.

Також правоохоронці розповіли, що реактивною артилерією російські війська обстріляли Курахове, є травмовані жителі. Зруйновані об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, армія РФ поранила мирного жителя в Бахмуті.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 86 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 32 100 осіб, серед них 4819 – діти, 1933 – люди з інвалідністю.

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