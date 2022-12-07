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Всякие чудеса могут случиться: Арестович рассказал о ловушке для армии РФ у Бахмута

07 декабря 2022, 12:41

Всякие чудеса могут случиться: Арестович рассказал о ловушке для армии РФ у Бахмута

В Донецкой области в районе Авдеевки и Бахмута российские силы пытались создать полуокружение. Однако там они теряют пехоту и технику. И это ловушка для армии РФ. Об этом в эфире «Фейгин LIVE» заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, ситуация может стать более напряженной.

«Это ловушка для них (оккупантов), чтобы они потратили последнюю или накопленную пехоту, которая у них есть, технику. Одна из целей обороны — создать благоприятные условия для наступления. Потому что наступать на противника, который сохраняет потенциал — нет никакого смысла. Мы его сейчас просадим, а потом всякие чудеса могут случиться», — пояснил Арестович.

Советник Офиса президента добавил, что нужно подождать.

Ранее Арестович прокомментировал обстрел Донецка.

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