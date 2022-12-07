Всякие чудеса могут случиться: Арестович рассказал о ловушке для армии РФ у Бахмута

В Донецкой области в районе Авдеевки и Бахмута российские силы пытались создать полуокружение. Однако там они теряют пехоту и технику. И это ловушка для армии РФ. Об этом в эфире «Фейгин LIVE» заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.



По его словам, ситуация может стать более напряженной.



«Это ловушка для них (оккупантов), чтобы они потратили последнюю или накопленную пехоту, которая у них есть, технику. Одна из целей обороны — создать благоприятные условия для наступления. Потому что наступать на противника, который сохраняет потенциал — нет никакого смысла. Мы его сейчас просадим, а потом всякие чудеса могут случиться», — пояснил Арестович.



Советник Офиса президента добавил, что нужно подождать.

Ранее Арестович прокомментировал обстрел Донецка.