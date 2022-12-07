Это невозможно скрыть: Арестович прокомментировал обстрел Донецка

Российские и прокремлевские паблики распространили информацию о том, что ВСУ якобы причастны к обстрелу жилых кварталов в центре оккупированного Донецка. Однако это не соответствует действительности. Об этом в эфире «Фейгин LIVE» заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



Арестович подчеркнул, что ВСУ не стреляют по жилым кварталам и рынкам.



«У нас не хватает возможностей отрабатывать военные цели… Опять же, там наши граждане — зачем мы будем по ним стрелять? Я могу допустить промахи какие-то. Потому что снаряды разного качества бывают: они могут сойти с территории и упасть не там, где мы ожидали. Но огонь по центру города… ВСУ… Для чего? Что это дает, кроме того, что к тебе приедет украинская военная прокуратура», — сказал он.



Советник главы Офиса президента пояснил, что это невозможно скрыть.



«Если какой-то идиот даст приказ, давайте стрелять по центру Донецка — то это не о нас. Даже если бы нашлись какие-то маньяки, которые бы желали туда стрелять, это очень быстро бы раскрылось, всплыло и было бы наказано», — сообщил он.



Напомним, группировка «ДНР» заявила об обстрелах центра Донецка 6 декабря. Отмечается, что из-за обстрелов в Ворошиловском районе погибли мирные жители, также есть раненые, в том числе подростки.



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