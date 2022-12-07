Будь-які дива можуть статися: Арестович розповів про пастку для армії РФ біля Бахмута

На Донеччині в районі Авдіївки та Бахмута російські сили намагалися створити напівоточення. Однак там вони втрачають піхоту та техніку. І це пастка для армії РФ. Про це в ефірі «Фейгін LIVE» заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.



За його словами, ситуація може стати більш напруженою.



«Це пастка для них (окупантів), щоб вони витратили останню чи накопичену піхоту, яка в них є, техніку. Одна з цілей оборони — створити сприятливі умови для наступу. Тому що наступати на супротивника, який зберігає потенціал, — немає жодного сенсу. Ми його зараз просадимо, а потім усілякі дива можуть статися», — пояснив Арестович.



Радник Офісу президента додав, що треба зачекати.

Раніше Арестович прокоментував обстріл Донецька.