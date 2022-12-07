В Украине можно будет получить водительские права в электронном виде

В Украине можно будет получать водительские права в электронном виде. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



«Теперь, когда вы получаете водительское удостоверение, можете отказаться от пластика. И использовать только цифровые документы. Но в любой момент заказать пластиковые права и получить их по почте. Они понадобятся, например, для вождения автомобиля за границей», — написал он.



По словам Федорова, в цифровом будущем власть видит, что «все документы и услуги будут digital first», то есть сначала цифровые, а бумажные — по желанию.

«В идеальном цифровом будущем одни страны могут проверять цифровые документы граждан других стран. Подобный проект уже делаем с польскими коллегами. А для некоторых услуг «Дію» уже использует Канада», — рассказал министр.

6 декабря в российском правительстве сообщили, что на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, а также на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей автовладельцам необходимо заменить номера. Ранее оккупанты назначили коды для автономеров: на подконтрольной «ДНР» территории — 80, «ЛНР» — 81, на оккупированной части Херсонской области — 84, Запорожской — 85.