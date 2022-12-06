Автовладельцев в оккупации вынуждают менять номерные знаки

На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, а также на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей автовладельцам необходимо заменить номера, говорится в постановлении российского правительства.



Отмечается, что люди должны «заменить ранее выданные ДНР, ЛНР и Украиной регистрационные государственные номера на транспортные средства» на госномера российского образца. Сделать это нужно до 1 января 2026 года.



Ранее оккупанты назначили коды для автономеров: на подконтрольной «ДНР» территории — 80, «ЛНР» — 81, на оккупированной части Херсонской области — 84, Запорожской — 85.

Ранее РФ разрешила донецким водителям не менять права «ДНР».