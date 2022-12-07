В Україні можна буде отримати права водія в електронному вигляді

В Україні можна буде отримувати права водія в електронному вигляді. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тепер, коли ви отримуєте водійські посвідчення, можете відмовитися від пластику. І використовувати тільки цифрові документи. Але в будь-який момент замовити пластикові права та отримати їх поштою. Вони знадобляться, наприклад, для керуванням авто за кордоном», - написав він.



За словами Федорова, у цифровому майбутньому влада бачить, що «всі документи та послуги будуть digital first», тобто спочатку цифрові, а паперові — за бажанням.

«В ідеальному цифровому майбутньому одні країни зможуть перевіряти цифрові документи громадян інших країн. Подібний проєкт вже робимо з польськими колегами. А для деяких послуг Дію вже використовує Канада», - розповів міністр.

6 грудня у російському уряді повідомили, що на підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територіях, а також на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей автовласникам необхідно замінити номери. Раніше окупанти призначили коди для автономерів: на підконтрольній «ДНР» території – 80, «ЛНР» – 81, на окупованій частині Херсонської області – 84, Запорізькій – 85.