В Донецке был обстрелян Спасо-Преображенский кафедральный собор

В оккупированном российскими войсками Донецке 6 декабря под обстрел попал Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщает УПЦ.



Отмечается, что артиллерийский снаряд попал в алтарную стену и была ранена сотрудница собора.



Ударной волной в храме был поврежден фасад, кровля, разбиты несколько окон, вырваны оконные рамы и выбиты двери нижнего храма и подсобных помещений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении рассказал, что в результате вчерашнего обстрела российскими оккупантами города Курахово на Донетчине погибли 10 человек.