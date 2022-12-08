У Донецьку було обстріляно Спасо-Преображенський кафедральний собор

В окупованому російськими військами Донецьку 6 грудня під обстріл потрапив Спасо-Преображенський кафедральний собор. Про це повідомляє УПЦ.



Зазначається, що артилерійський снаряд потрапив у вівтарну стіну і було поранено співробітницю собору.



Ударною хвилею у храмі було пошкоджено фасад, покрівлю, розбито кілька вікон, вирвано віконні рами та вибито двері нижнього храму та підсобних приміщень.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів, що внаслідок вчорашнього обстрілу російськими окупантами міста Курахове на Донеччині загинули 10 людей.