Зеленский: Число погибших при обстреле Курахово достигло 10 человек

Сегодня в результате обстрела российскими оккупантами города Курахово на Донетчине погибли 10 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.



«Сегодня российская армия нанесла удар по Курахово. Очень жестокий, абсолютно просчитанный, именно по мирным людям — по рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому», — сказал президент.



Он отметил, что по состоянию на данный момент в перечне погибших — 10 человек, есть много раненых.



«Мои соболезнования родным и близким, вечная память всем жертвам российского террора», — добавил Зеленский.

В среду, 7 декабря, центр города Курахово в Донецкой области попал под обстрел российских войск. Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, Курахово обстреляли из реактивных систем залпового огня. Погибли восемь человек, пять ранены.



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