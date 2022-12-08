В Донецке — перебои со светом и мобильной связью

В оккупированном Донецке повсеместно наблюдаются перебои со светом и мобильной связью. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ДАН».



Отмечается, что абоненты ряда районов Донецка, включая центр города, остались без электроснабжения. Света нет в домах центрального Ворошиловского района, обесточены дома и в Киевском районе города. Перебои с электроснабжением также наблюдаются в Ленинском, Кировском и Куйбышевском районах.



Кроме того, наблюдаются перебои в работе мобильной связи и интернета.



Обновлено. Как сообщили в «СЦКК ДНР», в результате обстрелов частично обесточены пять районов Донецка: Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский. Обстрелы продолжаются.

Смотрите также:



