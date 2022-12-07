Ночью Донецк снова обстрелян. «ДНР» заявила о четверых погибших и 20 раненых за сутки

В оккупированном Донецке

Оккупированные Донецк и Горловка накануне вечером и ночью попали под обстрел. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ДАН».



Отмечается, что в Горловке под обстрел попала горбольница №3. Прямым попаданием снаряда там повреждена кровля, также обрушилась одна из плит перекрытия в отделении пульмонологии. Во время удара в палатах находились пациенты.



В Ворошиловском районе Донецка около часа ночи от прямого попадания боеприпаса загорелся вычислительный центр «Донецкого национального университета ДНР». Пожар потушен, огнем уничтожено 50 квадратных метров кровли и перекрытия. Также повреждены детский сад №26, офисное здание и многоквартирные дома.



О пострадавших от этих обстрелов не сообщается.

Последствия ночного обстрела, улицы Университетская и Щорса



Последствия обстрела в видео показал репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Руденко:



Как заявили в так называемом «СЦКК ДНР», за прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка и Макеевке. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц, в том числе дети 2005 и 2008 годов рождения — в Ворошиловском районе Донецка.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены трое мирных жителей.



Смотрите также:



