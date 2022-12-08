У Донецьку — перебої зі світлом та мобільним зв'язком

В окупованому Донецьку повсюдно спостерігаються перебої зі світлом та мобільним зв'язком. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



Зазначається, що абоненти низки районів Донецька, зокрема у центрі міста, залишились без електропостачання. Світла немає в будинках центрального Ворошилівського району, знеструмлено будинки й в Київському районі міста. Перебої з електропостачанням також спостерігаються у Ленінському, Кіровському та Куйбишевському районах.



Крім того, спостерігаються перебої у роботі мобільного зв'язку та інтернету.



Оновлено. Як повідомили у «СЦКК ДНР», через обстріли частково знеструмлено п'ять районів Донецька: Петрівський, Київський, Кіровський, Куйбишевський та Ворошиловський. Обстріли тривають.



Так зване «міненергетики ДНР» заявило, що через обстріл у Донецьку було знеструмлено п'ять вуглевидобувних підприємств, під землею знаходилися гірники. За пів години напругу подали на чотири шахти. Без електроенергії залишилася шахта імені Засядька, на момент відключення під землею перебували 62 гірники.

Дивіться також:



