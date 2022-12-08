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Четверо полицейских погибли на Херсонщине. Они проводили разминирование

08 декабря 2022, 10:50

Четверо полицейских погибли на Херсонщине. Они проводили разминирование

В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде мин и боеприпасов оккупантов подорвались правоохранители. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Полицейские Черкасской области несли службу в составе сводного отряда в Херсонской области. Вчера правоохранители отправились на очередную задачу, недалеко от села Федоровка, чтобы проверить информацию об оставленном тайнике оккупантов. Они изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие для уничтожения. Возвращаясь, полицейские попали в минную ловушку оккупантов, которая привела в действие закопанный фугас, изготовленный из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии», — рассказал Янушевич.

По его словам,  из-за детонации мин погибли начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области, взрывотехник, кинолог и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции. Еще четверо полицейских ранены, врачи борются за их жизнь.

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