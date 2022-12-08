Четверо поліцейських загинули на Херсонщині. Вони проводили розмінування

У Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді мін та боєприпасів окупантів підірвалися правоохоронці. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Поліцейські Черкаської області служили у складі зведеного загону в Херсонській області. Вчора правоохоронці вирушили на чергове завдання, неподалік села Федорівка, щоб перевірити інформацію про залишений схрон окупантів. Вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. Повертаючись, поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до великокаліберної артилерії», — розповів Янушевич.



За його словами, через детонацію мін загинули начальник Головного управління Нацполіції у Черкаській області, вибухотехнік, кінолог та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції. Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхнє життя.



Дивіться також:



