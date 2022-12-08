Российские войска атакуют Краснореченскую общину в Луганской области

Российская армия обстреливает Краснореченскую общину Луганской области, а утром из деоккупированной Макеевки удалось эвакуировать 15 человек. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Больше всего досталось Макеевке. Люди начинают покидать населенный пункт. Утром эвакуированы 15 человек», - рассказал он об обстрелах региона.



По информации Гайдая, село Невское вчера оккупанты атаковали тремя ракетами, разрушив жилой дом и хозяйственные постройки.



«Глубина воронки достигает 9 метров, ширина – 20. Люди находятся в подвалах», - сообщили в Луганской ОВА, отметив, что всего за неделю в Невское прилетело 11 российских ракет.

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