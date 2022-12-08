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Російські війська атакують Красноріченську громаду на Луганщині

08 грудня 2022, 12:48

Російські війська атакують Красноріченську громаду на Луганщині

Російська армія обстрілює Красноріченську громаду Луганської області, а зранку з деокупованої Макіївки вдалося евакуювати 15 людей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Найбільше дісталося Макіївці. Люди починають залишати населений пункт. Вранці евакуйовано 15 людей», - розповів він про обстріл регіону.

За інформацією Гайдая, село Невське вчора окупанти атакували трьома ракетами, зруйнувавши житловий будинок та господарські споруди.

«Глибина вирви сягає 9 метрів, ширина – 20. Люди перебувають у підвалах», - повідомили у Луганській ОВА, зазначивши, що всього за тиждень до Невського прилетіло 11 російських ракет.

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