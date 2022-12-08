Житель Торецка погиб в результате российского артобстрела

Один житель города Донецкой области Торецка погиб и двое получили ранения в результате российского артобстрела. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



Он рассказал, что снаряды попали в частный сектор. По меньшей мере 12 домов были разрушены и повреждены.



«Россияне еще раз цинично обстреливают гражданских — продолжают свою тактику террора. Каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности!», — отметил Кириленко.



«Прошу всех: эвакуируйтесь вовремя!», — призвал глава администрации.