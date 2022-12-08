Житель Торецька загинув внаслідок російського артобстрілу

Один житель міста Донецької області Торецька загинув і двоє отримали поранення в результаті російського артобстрілу. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



Він розповів, що снаряди влучили у приватний сектор. Щонайменше 12 будинків було зруйновано та пошкоджено.



«Росіяни ще раз цинічно обстрілюють цивільних — продовжують свою тактику терору. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку!», — зазначив Кириленко.



«Прошу всіх: евакуюйтеся вчасно!», — закликав глава адміністрації.