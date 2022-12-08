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Палата представителей США одобрила увеличение помощи Украине

08 декабря 2022, 22:23

Палата представителей США одобрила увеличение помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год, предусматривающий выделение не менее 800 млн долларов для помощи Украине в обеспечении безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN.

Одобренные размеры помощи Украине в оборонном бюджете на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале этого года.

Проект, помимо прочего, предусматривает и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.

Ранее профильные комитеты обеих палат Конгресса согласовали проект оборонного бюджета страны на 2023 год в размере 858 млрд долларов. В случае утверждения инициативы верхней палатой Конгресса она поступит на подпись президенту страны Джо Байдену. Отметим, что этот бюджет может стать самым большим в истории США.

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