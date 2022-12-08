Палата представників США схвалила збільшення допомоги Україні

Палата представників Конгресу США схвалила проект оборонного бюджету країни на 2023 рік, який передбачає виділення не менше 800 млн доларів для допомоги Україні у забезпеченні безпеки. Про це повідомляє телеканал CNN.



Схвалені розміри допомоги Україні в оборонному бюджеті на 500 мільйонів більші, ніж просила адміністрація Байдена на початку цього року.



Проект, крім іншого, передбачає 6 млрд доларів на ініціативу щодо стримування в Європі, спрямовану проти Росії.



Раніше профільні комітети обох палат Конгресу погодили проект оборонного бюджету країни на 2023 рік у розмірі 858 млрд доларів. У разі затвердження ініціативи верхньою палатою Конгресу вона надійде на підпис до президента країни Джо Байдена. Зазначимо, що цей бюджет може стати найбільшим в історії США.