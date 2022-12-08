Оккупанты обстреляли в Донецкой области «пункты несокрушимости»

Российские оккупанты нанесли удары по «пунктам несокрушимости» в Донецкой области, где люди пытались согреться и получить доступ к электроэнергии. Об этом сообщила представительница Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире «Суспільного».



«Такой удар был нанесен по Краматорску два дня назад. "Пункт несокрушимости" размещался в местной школе в поселке Малотарановка в пригороде Краматорска. Туда прилетели две российские ракеты. Кроме того, "пункт несокрушимости" был обстрелян вблизи Торецка»,— рассказала Игнатченко.



Она отметила, что во время обстрелов не было травмированных и погибших, поскольку в «пунктах несокрушимости» соблюдаются все меры безопасности.