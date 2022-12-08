Окупанти обстріляли на Донеччині «пункти незламності»

Російські окупанти зазнали ударів по «пунктах незламності» в Донецькій області, де люди намагалися зігрітися і отримати доступ до електроенергії. Про це повідомила представниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі «Суспільного».



«Такий удар було завдано по Краматорську два дні тому. "Пункт незламності" розміщувався у місцевій школі в селищі Малотаранівка у передмісті Краматорська. Туди прилетіли дві російські ракети. Крім того, "пункт незламності" був обстріляний поблизу Торецька», — розповіла Ігнатченко.



Вона зазначила, що під час обстрілів не було травмованих та загиблих, оскільки в «пунктах незламності» дотримуються всіх заходів безпеки.