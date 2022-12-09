Оккупанты обстреляли 20 домов в Донецкой области за минувшие сутки

За минувшие сутки правоохранители зарегистрировали 19 фактов нарушений законов и обычаев войны со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

Армия РФ обстреляла за сутки 9 населенных пунктов Донецкой области – города Авдеевка, Торецк, Константиновка, пгт Большая Новоселка, Северное, села Красногоровка, Бердичи, Нетайлово, Серебрянка. Атаковали регион оккупанты РСЗО «Град», артиллерией, танками и ракетами.

Уничтожены и повреждены 28 гражданских объектов Донецкой области – 20 жилых домов, медицинское учреждение, котельная, строительный склад, хозяйственная постройка, автомобили.

«Зафиксирован ракетный удар по Константиновке, повреждены 6 многоквартирных домов и инфраструктура. По предварительным данным, люди не пострадали», - рассказали полицейские.

Реактивной артиллерией российские войска, по данным правоохранителей, накрыли Торецк, есть убитые и раненые. Разрушены объекты инфраструктуры и 12 частных домов.

Также из-за российских обстрелов погиб человек в селе Нетайлово.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 164 человека, с начала обязательной эвакуации – более 32 350 человек, среди них 4839 – дети, 1936 – люди с инвалидностью.

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